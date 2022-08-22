Назван возможный срок полной остановки «Северного потока»

Аналитик Юшков допустил полную остановку «Северного потока» после 2 сентября

Газопровод «Северный поток» может быть полностью остановлен после проведения технического обслуживания последней работающей турбины с 31 августа по 2 сентября в случае, если будут обнаружены критические повреждения. Такой исход в разговоре с «Лентой.ру» допустил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Как рассказали в «Газпроме», 31 августа будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

Последствия остановки

«Пока "Газпром" заявляет, что "Северный поток" будет простаивать только три дня, — напомнил аналитик. — Это такой тест для европейцев: как они будут проходить отопительный сезон в случае, если газопровод не будет работать вообще? А ведь все и правда идет к полной остановке».

По словам Юшкова, тема с возвращением отправленной в Канаду на ремонт турбины застопорилась, а Германия заявила, что полноценное восстановление работы газопровода перестало быть для нее приоритетным. Теперь страна сможет выяснить, способна ли она обойтись без российского газа, по крайней мере, в такой короткий срок.

«Даже заполненные подземные хранилища газа (ПХГ) не гарантируют нормальное прохождение отопительного сезона без отключения определенных категорий потребителей. Рано или поздно из строя выйдет последняя турбина, регламентный срок ее службы выйдет и "Северный поток" остановится вообще. Есть и более радикальный сценарий: эксплуатацию газопровода могут не возобновить уже после 2 сентября», — допустил Юшков.

Он объяснил, что остановка газопровода необходима для осмотра оставшейся турбины и проведения профилактических работ. Но в ходе осмотра может выяснится, что присутствуют некие критические повреждения и эксплуатация турбины больше небезопасна. В таком случае, у «Газпрома» не останется других вариантов, кроме как полностью остановить «Северный поток».

«В таком случае мы увидим панику и цены точно выше 3000 долларов. Потом цены, может, чуть снизятся, но новые волны роста начнутся в отопительный сезон», — спрогнозировал аналитик.

Ранее стало известно, что газ на торгах на европейской бирже ICE резко подорожал в ходе сессии 22 августа, свидетельствуют данные площадки. Цена превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта.