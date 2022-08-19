«Газпром» объявил о приостановке «Северного потока»

Компания «Газпром» объявила о приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября

«Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Как рассказали в «Газпроме», 31 августа будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

160 миллионов кубометров составляет проектная мощность «Северного потока»

В компании пояснили, что техническое обслуживание агрегата необходимо проводить каждые 1000 часов в соответствии с технической документацией. Оно включает в себя осмотр и очистку корпуса, осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов, устранение причин утечек, проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

О том, что «Северный поток» может быть вынужденно остановлен перед началом отопительного сезона из-за проведения профилактических работ, предупреждал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он указал на то, что в рабочем состоянии осталась только одна турбина, которая скоро потребует ремонта.

Поставки по «Северному потоку» сократились в июне

В июне газопровод был остановлен на плановое техобслуживание на 10 дней. После завершения работ газ вновь начал поступать в Германию.

В том же месяце прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» до 20 процентов мощности. Российская компания объяснила это проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что ремонт канадским предприятием турбины Siemens, которая предназначена для использования на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей работу «Северного потока», может привести к неожиданным последствиям. Он допустил, что в ходе ремонта в конструкцию турбины были внесены изменения.

17 августа стало известно, что оборудование находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Турбина опломбирована и готова к эксплуатации. В случае согласования всех вопросов агрегат планируют перевезти с помощью автомобильного транспорта.

В Германии периодически призывают к запуску «Северного потока-2»

О том, чтобы запустить другой газопровод, «Северный поток-2», периодически говорят в Германии. Так, заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки заявил, что это необходимо для того, чтобы заполнить газохранилища на зиму. Немецкий журналист Николаус Блом аргументировал такой шаг тем, что отказ от газопровода не приносит пользы Берлину. Издание Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщало, что к запуску «Северного потока-2» призвали немецкие политики, поскольку испугались, что отказ от него приведет к энергетическому кризису и массовым протестам.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда также спрогнозировал Германии «позорный» запуск трубопровода «Северный поток-2» осенью или зимой. По его мнению, Берлин может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, которое мешает судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

«Северный поток-2», по которому российский газ должен был поступать в Германию, был достроен осенью 2021 года, однако так и не был введен в эксплуатацию.