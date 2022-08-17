Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»

DPA: турбина для «Северного потока» находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур

Турбина, необходимая для полноценной работы газопровода «Северный поток», находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, стало известно агентству DPA.

По словам представителя компании Siemens Energy, турбина опломбирована и готова к эксплуатации. В случае согласования всех вопросов агрегат планируют перевезти с помощью автомобильного транспорта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импорт газа. «Забирайте же ее. Она здесь», — заявил политик.

Прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. Российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.