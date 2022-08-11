Германия призвала Россию забрать турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens для «Северного потока»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импорт газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Забирайте же ее. Она здесь», — заявил политик, выступая на пресс-конференции в Берлине.

8 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин исключает запуск «Северного потока-2» ради решения проблемы с поставками газа. Тем временем, объемы поставок по «Северному потоку» все еще существенно снижены, увеличение возможно только после возвращения и установки турбины, отправленной в Канаду на ремонт и сейчас находящейся в Германии.

Прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. Российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.