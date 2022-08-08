В Германии исключили возможность запуска «Северного потока-2»

Кабмин Германии исключил запуск «Северного потока-2»

В Германии исключили запуск газопровода «Северный поток-2» в целях урегулирования ситуации с нехваткой газа. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Я говорю: да, оно [правительство ФРГ] исключает это», — заявил он.

По его словам, в ближайшие месяцы для Германии будут сложными, а сокращение поставок российского газа в страну является вызовом. Хебештрайт также подчеркнул, что на этом фоне правительство ФРГ приняло ряд мер, чтобы избежать тяжелой ситуации, в том числе относительно строительства регазификационных терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

В июле главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой запустить «Северный поток-2». Главы городских управлений считают, что предложенный властями курс отказа от энергоносителей из России является неверным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.