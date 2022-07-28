В Германии предложили запустить «Северный поток-2»

Главы семи городов немецкого Рюгена призвали Минэкономики запустить «Северный поток-2»

Главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой запустить «Северный поток-2». Об этом сообщает RTL News.

По данным издания, из-за ограничений на поставки российского газа, в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем. «На острове Рюген, возле которого загружаются балтийские газопроводы из России, местные политики агитируют за "Северный поток-2"», — пишет издание.

Соответствующее письмо было подписано главами городских управлений Бергена, Зеллина, Засница, Бинца, а также других городов. Они считает, что предложенный немецкими властями курс отказаться от энергоносителей из России не является верным. По их мнению, политика ФРГ ставит под угрозу энергобезопасность страны.

Письмо было направлено министру экономики федерального правительства Роберту Хабеку, а также главе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.