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«Северному потоку» предрекли вынужденную остановку перед отопительным сезоном

Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток» может остановиться перед отопительным сезоном
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Газопровод «Северный поток» может быть вынужденно остановлен перед началом отопительного сезона из-за необходимости проведения профилактических работ с последней оставшейся турбиной. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Турбина, отправленная на ремонт в Канаду, все еще находится на территории Германии, вопрос с ее передачей России по-прежнему не решен, — заявил Юшков. — "Газпром" хочет письменных гарантий того, что эта и последующие турбины не попадут под санкции ни одной из трех юрисдикций, то есть, Германии, Канады и Великобритании».

Между тем в рабочем состоянии осталась только одна турбина, с помощью которой и идет прокачка российского газа в Европу. Проблема, по словам Юшкова, заключается в том, что и она скоро потребует ремонта.

«У нее ведь тоже есть свой регламент работы, определенная выработка. Как только пределы будут достигнуты, и эту турбину остановят до окончания проведения профилактических работ. Фактически, она может проработать еще несколько месяцев. Но, если ничего не делать, она остановится аккурат к началу отопительного сезона, что еще сильнее снизит объемы поставок в Европу», — предупредил аналитик.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов. При этом, поставки регазифицированного сжиженного природного газа в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода.

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Наталия Белова
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