«Северному потоку» предрекли вынужденную остановку перед отопительным сезоном

Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток» может остановиться перед отопительным сезоном

Газопровод «Северный поток» может быть вынужденно остановлен перед началом отопительного сезона из-за необходимости проведения профилактических работ с последней оставшейся турбиной. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Турбина, отправленная на ремонт в Канаду, все еще находится на территории Германии, вопрос с ее передачей России по-прежнему не решен, — заявил Юшков. — "Газпром" хочет письменных гарантий того, что эта и последующие турбины не попадут под санкции ни одной из трех юрисдикций, то есть, Германии, Канады и Великобритании».

Между тем в рабочем состоянии осталась только одна турбина, с помощью которой и идет прокачка российского газа в Европу. Проблема, по словам Юшкова, заключается в том, что и она скоро потребует ремонта.

«У нее ведь тоже есть свой регламент работы, определенная выработка. Как только пределы будут достигнуты, и эту турбину остановят до окончания проведения профилактических работ. Фактически, она может проработать еще несколько месяцев. Но, если ничего не делать, она остановится аккурат к началу отопительного сезона, что еще сильнее снизит объемы поставок в Европу», — предупредил аналитик.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов. При этом, поставки регазифицированного сжиженного природного газа в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода.