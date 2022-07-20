Путин рассказал о возможностях Канады отключить «Северный поток»

Путин объяснил проблемы с турбиной Siemens желанием Канады поставлять газ в Европу

Ремонт канадским предприятием турбины Siemens, которая предназначена для использования на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей работу газопровода «Северный поток», может привести к неожиданным последствиям. Об этом в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Глава государства допускает возможность того, что в ходе ремонта в конструкцию турбины внесены изменения, и теперь Канада сможет отключить «Северный поток». «Сейчас говорят, что вернут машину. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта?» — спросил он.

По мнению Путина, причиной таких действий со стороны Канады являются вовсе не санкции в ответ на ввод российских войск на территорию Украины, а желание поставлять в Европу собственный газ.

Канада, пятый по величине производитель газа в мире, о таких планах в ближайшее время не объявляла, однако, уверен российский президент, она хочет воспользоваться ситуацией. Каким образом, Путин не уточнил.

Канадский газ большей частью поставляется в США. Кроме того, страна развивает несколько СПГ-проектов на западном побережье для поставок топлива на азиатские рынки. В марте стало известно, что из-за спроса в Европе страна может ускорить строительство заводов по сжижению газа на восточном побережье, чтобы открыть их не в 2030-м, а в 2028 году.

Путин рассказал, что в настоящее время из-за выхода из строя оборудования Siemens «Северный поток» может работать только на 40 процентов мощности. При этом он предупредил, что заканчивается срок наработки и других агрегатов на «Портовой», а значит, прокачку придется сокращать еще в два раза, до 33 миллионов кубометров в сутки.

В Евросоюзе считают, что объяснения России некорректны с технической точки зрения, а реальная причина снижения поставок связана с позицией Евросоюза по конфликту на Украине. Руководство объединения полагает, что ближе к осени «Газпром» полностью остановит поставки газа, а поэтому намерено принять ряд решений для прохождения ближайших двух зим без российского топлива. Позднее поставки удастся заместить с помощью других поставщиков, собственной добычи и альтернативных источников энергии.