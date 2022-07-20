Евросоюз решил провести зиму без российского газа

Еврокомиссар Бретон заявил о готовности Евросоюза провести зиму без российского газа

Ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа. О возможности такого развития событий заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

По его словам, такое решение подразумевает ряд первоочередных мер. Страны ЕС могут продлить работу своих АЭС и угольных станций. В свою очередь замлавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности альтернативной энергетики, которая в условиях взлетевших цен на газ впервые стала рентабельной.

Ранее на готовность Москвы полностью перекрыть поставки газа в ЕС, чтобы заставить его изменить позицию по Украине, указывали многие европейские политики. В частности, о таком варианте как наиболее вероятном десять дней назад говорил министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

Ранее «Газпром» сообщил, что его поставки в дальнее зарубежье, в первую очередь в ЕС, рухнули на треть с января. Еще более резкое падение поставок наблюдается с середины июня, когда российский монополист ограничил прокачку по «Северному потоку» более чем в два раза. Официальной причиной была названа невозможность обслуживать оборудование Siemens, которое используется на компрессорной станции «Портовая».

В немецкой компании отказались принять такую причину, указав, что отсутствие одной турбины, как показывают расчеты, к падению прокачки на 60 процентов привести не могло. В связи с этим, считают в Siemens, снижение поставок носит политический характер.

Накануне президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя. В свою очередь министерство по делам экономики и защиты климата Германии назвало идею Путина неактуальной.