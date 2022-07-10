Франция сочла прекращение поставок газа из России самым вероятным сценарием

Министр экономики Франции Ле Мэр призвал готовиться к полному отказу от российского газа

Самым вероятным сценарием развития газового кризиса является полное прекращение поставок со стороны России. Об этом на деловой и экономической конференции заявил министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters.

По его словам, Париж считает Москву готовой пойти на такой шаг и полностью отказаться от газового сотрудничества с Евросоюзом. Ле Мэр предупредил, что было бы крайне нерационально не принимать во внимание такую опасность.

Для республики проблема не носит столь значимый характер, как для многих других европейских государств, поскольку доля российского газа от необходимого ей объема составляет 17 процентов. Однако в любом случае, призвал министр, надо быть готовыми ко всему и ни в коем случае не игнорировать опасность.

Первоочередными задачами он назвал сокращение потребления энергии домохозяйствами и предприятиями, а затем — строительство новой инфраструктуры. В том числе речь идет о дополнительных терминалах по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), которые позволят увеличить его поставки.

В настоящее время Россия отрицает готовность полностью перекрыть газ Европе ближе к зиме, однако европейские чиновники все больше склоняются к мысли, что такая опция более чем реальна и допустима. В связи с этим ряд стран начали разрабатывать планы действий на такой случай, чтобы минимизировать потери.

Германию к такому выводу приводит ситуация с «Северным потоком», поставки по которому в середине июня рухнули со 167 миллионов кубометров в день до 67 миллионов. В Берлине не верят в официальную версию российской стороны, которая связана с ремонтом оборудования для компрессорной станции.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек указал, что подсчеты специалистов опровергают технические причины обвала поставок, а значит, реальным поводом остается геополитика. По его мнению, Москва пытается повлиять на позицию Европы по украинскому кризису, но безрезультатно.