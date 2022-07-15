«Газпром» сообщил о падении добычи и продаж в зарубежье

«Газпром» сообщил о падении добычи газа на 10,4% и продаж в зарубежье на 33,1 процента

В период с 1 января по 15 июля 2022 года «Газпром» добыл 249,7 миллиарда кубометров газа, падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 10,4 процента. Об этом пресс-служба компании сообщила в официальном Telegram-канале.

Продажа газа в дальнее зарубежье в физическом выражении сократилась на 33,1 процента, до 71,9 миллиарда кубометров. В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ в соответствии с заявками. Также представитель компании указал, что поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай растут, но не указал объем поставленного топлива.

Также в сообщении со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) говорится, что в европейских газохранилищах по состоянию на 13 июля было 36,9 миллиарда кубометров, что почти в два раза меньше необходимого объема.

На фоне резкого падения продаж «Газпром» в конце июня объявил об отказе от выплаты дивидендов, хотя еще в мае предполагались выплаты в рекордном размере. В компании объяснили, что средства потратят на инвестиционные программы, а также на выплату дополнительных налогов в размере 1,248 триллиона рублей.

Поставки в Европу резко снизились в середине июня. По версии «Газпрома», причиной стала неисправность оборудования на компрессорной станции, обеспечивающей прокачку по газопроводу «Северный поток», и невозможность провести техобслуживание из-за санкций. В Германии считают такую версию неправдоподобной, предполагая, что речь идет о формате политического давления.