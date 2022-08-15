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Названа причина роста цен на газ в Европе

Замглавы ФНЭБ Гривач: цены на газ в Европе растут из-за конкуренции за спотовые грузы СПГ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pixabay

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с РИА Новости назвал вероятную причину, по которой в Европе продолжают расти цены на газ, превысившие 2400 долларов за тысячу кубометров.

«Это, по-видимому, связано с проведением профилактических работ на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой поставляется газ из Азербайджана, а также с увеличением конкуренции за спотовые грузы СПГ со стороны крупных азиатских импортеров», — заявил эксперт.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал, что страна поставляет Берлину весь газ, какой только может. Он напомнил о продолжительном обширном энергетическом сотрудничестве между двумя государствами.

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Марина Совина
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