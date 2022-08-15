Норвегия сообщила о поставках Германии максимально возможных объемов газа

Премьер Норвегии Стере сообщил, что страна поставляет Германии максимальные объемы газа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провел совместную конференцию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которой рассказал о том, что Осло поставляет Берлину столько газа, сколько может, передавая максимальные объемы, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что Норвегия поставляет весь газ в Германию, какой только может... На протяжении многих лет между Норвегией и Германией существует обширное энергетическое сотрудничество», — заявил норвежский премьер.

Ранее цены на газ в Европе выросли в ходе торгов 15 августа. Стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF взлетела почти на семь процентов к закрытию предыдущего дня. Отмечается, что цена приблизилась к 2370 долларам за тысячу кубометров.

Также стало известно, что в Берлине были вынуждены отключить ночную подсветку 100 общественных зданий и объектов ради экономии электроэнергии. Техникам приходится вручную отключать каждый объект, поскольку нет единой системы. Тем самым на подсветке могут сэкономить до 40 тысяч евро в год.