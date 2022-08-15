У сотни зданий Берлина отключили подсветку ради экономии энергии

В Берлине отключили ночную подсветку 100 зданий ради экономии электроэнергии

В Берлине отключили ночную подсветку 100 общественных зданий и объектов ради экономии электроэнергии. Об этом пишет RT.

Городские власти рассчитывают в скором времени убрать иллюминацию 150 сооружений. При этом техникам приходится вручную отключать каждый объект, поскольку нет единой системы. Тем самым на подсветке могут сэкономить до 40 тысяч евро в год.

В германской столице по-прежнему будут освещаться Мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен, Еврейский музей и Новая синагога, а также флаги перед ратушей (там находятся офис бургомистра Берлина и сенат).

На протяжении последних месяцев власти Германии не раз поднимали вопрос о сокращении потребления электроэнергии. Это связано со снижением поставок газа из России. Среди предложенных в ФРГ мер — отключение подсветки у Бранденбургских ворот.