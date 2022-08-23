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Цене на газ в ЕС предсказали рост до 4000 тысяч долларов в сентябре

«Известия»: цена на газ в ЕС может достичь 4 тыс. долларов за тысячу кубометров в сентябре

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Стоимость газа в ЕС может достичь на бирже четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Такое развитие событий «Известиям» предсказал директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, преодоление этой отметки возможно из-за снижения поставок из России и повышенного спроса на топливо на фоне предстоящего отопительного сезона и недостаточной заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ). Он добавил, что такой цены можно ждать уже в первой половине сентября.

Российский «Газпром» также ранее выступал с прогнозом о подорожании топлива до 4000 долларов. Его добыча, как и экспорт в страны дальнего зарубежья, при этом падает.

22 августа газ на торгах на европейской бирже ICE резко подорожал. Цена превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта.

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Марина Совина
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