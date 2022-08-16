«Газпром» предсказал Европе газ за 4000 долларов

«Газпром» предсказал Европе цены на газ в 4000 долларов за тысячу кубометров

Тенденция к росту цен на газ в Европе, наблюдаемая в последнее время, может привести к росту стоимости топлива на бирже до отметки в 4000 долларов за тысячу кубометров, предсказал «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку две тысячи 500 долларов», — сказано в сообщении.

Цены на газ в Европе, днем 16 августа находящиеся на указанном уровне, растут на фоне решений самого «Газпрома». Летом компания начала ограничивать поставки по основному маршруту экспорта, трубопроводу «Северный поток».

Исходно предприятие указывало на проблемы с возвратом из ремонта необходимой турбины, а потом стало ссылаться на санкционные препятствия к получению оборудования.

На этом фоне «Газпром» сообщает, что снижает не только экспорт в страны дальнего зарубежья, но и добычу (падение на 13,2 процента год к году в период с 1 января по 15 августа).