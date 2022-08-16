«Газпром» сообщил о падении добычи и продаж в дальнее зарубежье

Добыча «Газпрома» с начала года по 15 августа упала на 13,2 процента

Добыча Газпрома за период с начала года по 15 августа упала по сравнению с аналогичным периодом в 2021. Объемы составили 274,8 миллиарда кубометров, что на 13,2 процента меньше, чем годом ранее, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Кроме того, падает и экспорт компании в страны дальнего зарубежья более чем на треть — минус 36,2 процента год к году (снижение продаж на 44,6 миллиарда кубометров).

Компания также привела данные о запасах в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ): они восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, для достижения уровня заполненности на начало сезона отбора 2019/2020 годов предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров.

Экспорт в Европу «Газпром» заметно снижает с середины июня: объемы поставок по основному маршруту — трубопроводу «Северный поток» — падают, прокачка идет на 20 процентах от мощности. Предприятие объясняло свое решение сначала проблемами с возвратом из ремонта необходимого оборудования, а потом стало ссылаться на препятствия санкционного характера.