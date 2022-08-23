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Огромный крокодил с телом мужчины в пасти попал на видео

New York Post: в Мексики пятиметровый крокодил проплыл под мостом с трупом мужчины в пасти

В Мексике пятиметровый крокодил убил мужчину и проплыл у берега с его телом убитого им мужчины в пасти. Об этом сообщает New York Post.

Попавший на видео эпизод заснял журналист Порфирио Ибарра в четверг, 18 августа, в городе Тампико, штат Тамаулипас. На кадрах видно, как огромный крокодил проплывает под мостом, на котором находится несколько человек. В зубах рептилия сжимает труп.

«Мужчина, предположительно, решил поплавать в лагуне и был атакован животным», — рассказал Ибарра, который является редактором одного из местных изданий и сотрудничает с Associated Press.

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Еще один журналист, Хорхе Бекеррил, также ставший свидетелем происшествия, рассказал, что позже представители властей вытащили тело погибшего из воды и поймали крокодила. «В этой лагуне категорически запрещено купаться», — добавил Бекеррил.

Так как на видео рептилия примерно втрое больше своей жертвы, журналисты предположили, что она могла быть около пяти с половиной метров в длину.

Ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил оторвал голову подростку. Хищник напал на 15-летнего Фарджана Идхама, который ловил рыбу на озере Толир вместе с приятелями.

Никита Савин
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