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На Кипре арестовали напавшую с ножом на россиян украинку

Полиция Кипра арестовала украинку, напавшую с ножом на россиян на Дне российского флага

Фото: George Christophorou / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция Кипра арестовала гражданку Украины, которая напала с ножом на россиян, отмечавших День российского флага. Об этом сообщает портал Phileleftheros.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнюю женщину, которая приблизилась к группе россиян около церкви Фанеромени с ножом в руках. По словам очевидцев, она также «что-то кричала на своем языке».

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Мария Гейн
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