На Кипре арестовали напавшую с ножом на россиян украинку

Полиция Кипра арестовала украинку, напавшую с ножом на россиян на Дне российского флага

Полиция Кипра арестовала гражданку Украины, которая напала с ножом на россиян, отмечавших День российского флага. Об этом сообщает портал Phileleftheros.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнюю женщину, которая приблизилась к группе россиян около церкви Фанеромени с ножом в руках. По словам очевидцев, она также «что-то кричала на своем языке».