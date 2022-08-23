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Украинка напала с ножом на россиянку на Кипре

На Кипре украинка напала с ножом на россиянку на праздновании Дня российского флага

Фото: Shutterstock

На Кипре задержали гражданку Украины, которая напала с ножом на россиянку во время празднования Дня российского флага. Об этом сообщает местное издание Phileleftheros.

Инцидент произошел в понедельник, 22 августа, в Ларнаке. Около церкви Фанеромени собралась группа людей, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к праздновавшим подошла 55-летняя украинка — предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Мария Гейн
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