Украинка напала с ножом на россиянку на Кипре

На Кипре украинка напала с ножом на россиянку на праздновании Дня российского флага

На Кипре задержали гражданку Украины, которая напала с ножом на россиянку во время празднования Дня российского флага. Об этом сообщает местное издание Phileleftheros.

Инцидент произошел в понедельник, 22 августа, в Ларнаке. Около церкви Фанеромени собралась группа людей, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к праздновавшим подошла 55-летняя украинка — предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.