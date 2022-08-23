Стало известно о повреждениях после очередного обстрела центра Донецка

Обстрел ВСУ повредил здание администрации главы ДНР в Донецке

Артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка повредил здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР). Об повреждениях сообщают РИА Новости.

Также стало известно, что число пострадавших от обстрела мирных жителей выросло до восьми человек. Мэр города Донецк Алексей Кулемзин сообщил, что от очередного удара ВСУ погибли двое и ранены шесть человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее украинские войска обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказали очевидцы. Глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.