Японию призвали прекратить «демонтаж» отношений с Россией

Посол Галузин призвал Японию прекратить «демонтаж» отношений с Россией

Япония должна прекратить «демонтаж» отношений с Россией. С таким призывом выступил российский посол в Токио Михаил Галузин, передает РИА Новости.

По его словам, подобные шаги не приносят никаких выгод японскому государству. Он также подчеркнул, что действия Японии по увеличению санкционного давления на Россию лишь отдаляют перспективу нормализации отношений между странами.

Ранее генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии планирует сохранять санкции против России в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Он заверил, что Токио намерено сотрудничать с членами «Большой семерки» (G7) и другими странами для поддержки Киева и оказания давления на Москву.