Япония заявила о сохранении санкций против России

Генсек правительства Японии Мацуно: Токио будет сохранять санкционное давление на Россию

Правительство Японии планирует сохранять санкции против России в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает NHK.

Он отметил, что Токио намерено сотрудничать с членами «Большой семерки» (G7) и другими странами для поддержки Киева и оказания давления на Москву. Мацуно также подчеркнул, что Япония уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее эксперт общероссийской общественной организации Общество «Россия-Япония» Олег Казаков в разговоре с «Лентой.ру» заявил о стремительном обнулении российско-японских отношений. Востоковед пояснил, что обвал двухсторонних отношений начался после отставки покойного премьер-министра Синдзо Абэ в 2020 году, который выступал за сближение с Россией и пытался выйти на заключение мирного договора — но безрезультатно. Этот процесс значительно ускорился, когда в феврале 2022-го Япония присоединилась к антироссийскому курсу «Большой семерки».