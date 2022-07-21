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В России заявили о стремительном обнулении отношений с Японией

Востоковеды Стрельцов и Казаков заявили о стремительном обнулении отношений с Японией
Премер-министр Японии Фумио Кисида

Премер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: David Mareuil / Reuters

Российско-японские отношения переживают стремительное обнуление в связи с позицией, которую Токио занял в отношении спецоперации на Украине. Об этом на круглом столе Фонда Горчакова заявил эксперт общероссийской общественной организации Общество «Россия-Япония» Олег Казаков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Востоковед пояснил, что обвал двухсторонних отношений начался после отставки покойного премьер-министра Синдзо Абэ в 2020 году, который выступал за сближение с Россией и пытался выйти на заключение мирного договора — но безрезультатно. Этот процесс значительно ускорился, когда в феврале 2022-го Япония присоединилась к антироссийскому курсу «Большой семерки». «Фактически мы пришли к нулю, и ни о каких переговорах по сложным вопросам, в том числе по мирному договору, конечно, речи быть сейчас не может», — подчеркнул Казаков. Он не исключил, что Москва и Токио смогут вернутся к мирным переговорам лишь тогда, когда в обеих странах сменится руководство. На данном этапе ни российская, ни японская сторона интереса к переговорам не проявляют.

Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД, в свою очередь, заметил, что сейчас в Токио преобладает мнение, что политика Абэ в отношении России была ошибочной и безрезультатной и что следует придерживаться более жесткого курса. Это решение подкрепил и односторонний отказ России от продолжения переговоров по мирному договору. «Это было воспринято как чисто антияпонский шаг», — отметил он.

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По словам Казакова, активные переговоры между Абэ и Путиным создавали благоприятную атмосферу для экономического сотрудничества двух стран. Сейчас же и оно пошло на спад, и при сохранении текущих тенденций товарооборот лишь продолжит снижаться. При этом эксперт не согласился с мнением, что нынешнее обнуление двухсторонних отношений может стать новой точкой отсчета. «По-моему, Япония сделала свой концептуальный и цивилизационный выбор в сторону стран, которые для нас сейчас являются недружественными, и это надолго», — резюмировал он.

В марте 2022 года Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от продолжения мирных переговоров с Японией из-за санкций, которые были введены Токио в ответ на проведение спецоперации на Украины. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога исторически оправданным.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь Россия не признает самого факта территориального спора, ссылаясь на положение Советско-японской декларации 1956 года.

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Валентина Шварцман
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