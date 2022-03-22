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Медведев отреагировал на отказ России обсуждать мирный договор с Японией

Медведев назвал исторически оправданным отказ России обсуждать мирный договор с Японией

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Решение России отказаться от обсуждения мирного договора с Японией является исторически оправданным. Так на это решение отреагировал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Он назвал переговоры ритуальными и заявил, что страны никогда бы не нашли консенсуса по этому вопросу. Медведев сослался на Конституцию России, в которой прямо прописан принцип неотчуждаемости территорий.

Замглавы Совбеза также отметил, что тот факт, что Япония так быстро присоединилась к наложенным США санкциям, указывает на несамостоятельность внешней политики страны и может говорить о том, что текст мирного также был бы согласован в Вашингтоне.

«Гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил. За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что ещё важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!», — добавил Медведев.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о своем отказе от продолжения мирных переговоров с Японией. Это решение обусловлено санкциями, наложенными Токио на Москву из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины. МИД Японии ответил на решение о прекращении переговоров протестом.

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Роман Кирьянов
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