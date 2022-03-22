В МИД Японии ответили на отказ России от диалога по мирному договору

Глава МИД Японии Хаяси назвал несправедливой позицию России по мирному договору

Япония выразила протест против действий России, отказавшейся от диалога по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

Министр ответил на решение Москвы приостановить налаживание двусторонних отношений и назвал недопустимой и несправедливой позицию России. «Мы выражаем решительный протест в связи с этим. Соответствующая позиция была передана вице-министром иностранных дел [Кэндзи] Ямадой послу России, господину Галузину», — указал Хаяси.

В понедельник. 21 марта, министерство иностранных дел России заявило, что отказывается продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций.

Япония ввела первый пакет ограничительных мер против Москвы 15 марта. 18 марта был принят второй перечень санкций.