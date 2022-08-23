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Москвичам порекомендовали временно отказаться от спорта на улице из-за смога

Врач Попов порекомендовал москвичам исключить уличные занятия спортом на время смога

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Врач-пульмонолог НМИЦ ФПИ Минздрава России, кандидат медицинских наук Евгений Попов порекомендовал москвичам временно отказаться от активных занятий спортом на открытом воздухе из-за смога. О возможных рисках он рассказал РИА Новости.

Во время физической нагрузок дыхание человека учащается и становится глубже, что, учитывая нынешнюю экологическую обстановку, может привести к ухудшению здоровья, пояснил специалист. Попов добавил, что люди, страдающие хроническими заболеваниями легких, в любом случае не должны долго находиться на улице при задымлении.

В качестве профилактики разнообразных заболеваний во время смога врач посоветовал перестать курить, полоскать нос и рот, почаще умываться и промывать каплями глаза. Он также отметил важность поддержания водного баланса организма, напомнив, что ежедневно необходимо пить не менее 2-2,5 литров чистой воды и есть много различных фруктов.

Людям с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом стоит уменьшать дозу приема лекарственных препаратов и всегда иметь под рукой ингалятор, продолжил Попов. «Вредные частицы дыма нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей», — сказал он.

21 августа жители северо-запада, юго-запада и востока Москвы пожаловались на запах гари. Задымленность стала видна и в центре столицы.

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Варвара Кузьмина
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