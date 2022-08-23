Пьяные россияне устроили массовую драку в компьютерном клубе и попали на видео

Трое пьяных мужчин устроили массовую драку в компьютерном клубе в Санкт-Петербурге

В компьютерном клубе на юге Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Конфликт попал на видео, которое публикует РЕН ТВ,

По информации телеканала, вечером 22 августа трое россиян в возрасте от 34 до 36 лет пришли в компьютерный клуб, чтобы поиграть, однако администратор был вынужден им отказать из-за отсутствия свободных мест. Это не устроило мужчин, и они начали драку.

На кадрах с камер наблюдения видно, что драка началась в игровом зале, где также находились и другие посетители клуба. Судя по видео, в конфликте приняли участие около десяти человек. В какой-то момент один из нарушителей взял в руки вешалку для верхней одежды, чтобы использовать ее в качестве оружия.

В результате конфликта пострадал 24-летний сотрудник клуба, получивший травму головы, а также 20-летний посетитель, которого госпитализировали с переломами костей лица и черепно-мозговой травмой, сообщает издание.

Прибывшая на место полиция задержала двух человек, их знакомый был допрошен в качестве свидетеля. Об этом сообщает управление МВД по Санкт-Петербургу на своем сайте. Ведомство возбудило дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Ранее на видео попала массовая драка с участием мигрантов в районе метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. На записи видно, как около 20 приезжих громко ругаются, а также дерутся, нанося удары руками и ногами.

