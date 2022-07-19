Массовую драку мигрантов возле метро в Москве сняли на видео

В Москве возле метро «Некрасовка» произошла массовая драка

Массовая драка с участием мигрантов произошла в районе метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. Очевидцы сняли потасовку на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Некрасовка».

На кадрах видно, что инцидент произошел на автомобильной парковке возле выхода из метро. Около 20 приезжих громко ругаются, а также дерутся голыми руками и ногами. Причина конфликта неизвестна.

Информации о пострадавших и задержанных на данный момент нет. В столичном МВД изданию «Мослента» заявили, что сообщения о драке в ведомство не поступали.

Ранее более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке в столичной промышленной зоне Руднево. По словам очевидцев, одна группа строителей бездельничала, и коллегам пришлось доделывать за них всю работу, что и спровоцировало конфликт.