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Российские подростки украли деньги с банковской карты совершеннолетнего друга

В Красноярском крае двое подростков украли деньги с банковской карты 18-летнего друга

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Красноярском крае следователи возбудили дело в отношении подростков за кражу у их 18-летнего знакомого. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

1 августа в городе Кодинске Кежемского района две девушки 14 и 17 лет пришли в гости к другу. Они попросили разрешения воспользоваться телефоном потерпевшего для входа в социальную сеть, и он дал им свой пароль. Россиянки увидели, что на карте знакомого есть деньги. Тогда они зашли в мобильное приложение банка и перевели себе более 100 тысяч рублей.

Как отмечается, дело возбудили по статье 158 («Кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы подростка из Читы за убийство 14-летней подруги.

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Екатерина Власова
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Российские подростки украли деньги с банковской карты совершеннолетнего друга
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