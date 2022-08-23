В российском регионе ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию

Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в Свердловской области

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Свердловской области ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию, находившуюся в Белоярском городском округе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что нарколабораторию в российском регионе использовали для производства и сбыта крупных партий синтетических наркотиков. «В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограмм наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», — рассказали в ФСБ. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В причастности к изготовлению и продаже наркотиков через даркнет подозреваются два жителя Екатеринбурга, которые на данный момент скрываются от следствия. Их обоих объявили в федеральный розыск. Сейчас проводится комплекс мероприятий для нахождения и задержания предполагаемых преступников, заявили в ведомстве.

В августе этого года в Смоленской области следователи МВД направили в суд для рассмотрения дело троих россиян, организовавших нарколабораторию. В ней они произвели 233 килограмма синтетических наркотиков с содержанием мефедрона.