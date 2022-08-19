Троих россиян отдали под суд за производство 200 килограммов наркотиков

МВД направило в суд дело создателей нарколаборатории, которая произвела 233 кг мефедрона

В Смоленской области следователи МВД направили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело троих участников преступной группировки об организации нарколаборатории, которая произвела 233 килограмма синтетических наркотиков с содержанием мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам вменяется незаконный оборот запрещенных веществ.

По версии следствия, житель Санкт-Петербурга приобрел участок в смоленской деревне. Вместе с двумя сообщниками он закупил специальное оборудование, емкости, электронные весы, вакуумный насос, необходимые для нарколаборатории.

МВД предоставило оперативное видео. На кадрах видны помещения лаборатории, бутылки и канистры.

Фигуранты дела планировали реализовывать наркотики оптом через закладки в тайниках. Всего они успели произвести 233 килограмма запрещенных веществ. Ими руководил куратор, личность которого в настоящее время устанавливается. Нарколабораторию ликвидировали смоленские полицейские.