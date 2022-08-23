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Россиянам подсказали способ купить тур в Египет в два раза дешевле

TourDom.ru: тур на 12 дней в Египет с вылетом из Нур-Султана обойдется в 158 тысяч рублей

Фото: AussieActive / Unsplash

Туры в Египет с отправлением из Казахстана зачастую обходятся россиянам в два раза дешевле, чем с вылетом из Екатеринбурга или Новосибирска. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

Туроператоры пограничных с Казахстаном областей рассказали, что их клиенты предпочитают отправляться на египетские курорты через Нур-Султан — такой способ значительно экономнее, чем с перелетом из Москвы и других российских городов. Например, тур на 12 дней в четырехзвездочный отель Шарм-эш-Шейха в начале сентября с вылетом из столицы стоит 136 тысяч рублей. За авиабилеты из Омска в Москву придется доплатить как минимум 11 тысяч рублей на одного пассажира. Итоговая стоимость поездки — 158 тысяч рублей.

«Тур с проживанием в этом же отеле, но с перелетом из Нур-Султана рейсом авиакомпании Scat Airlines можно забронировать еще дешевле — за 118 тысяч рублей. Добраться до аэропорта туристы смогут, например, на поезде. Билет из Омска в плацкарте можно купить всего за 2,5 тысячи рублей в один конец. Итого поездка обойдется в 128 тысяч рублей на двоих», — отметила представитель омского турагентства «География» Яна Буравская.

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Прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх или Хургаду из Екатеринбурга обойдутся еще дороже. Аналогичная поездка на 12 дней в отель выйдет в 335 тысяч рублей.

Тем не менее логистика туров в Египет через Казахстан получается сложной из-за долгого трансфера — жителям Сибири и Урала приходится добираться до казахских аэропортов Нур-Султан, Актобе, Костаная и Усть-Каменогорска на машине или автобусе от шести до восьми часов. Кроме того, иногда требуется бронировать гостиницу, так как приехать точно к вылету не всегда возможно.

Ранее в августе сообщалось, что в 2022 году спрос на полеты в Казахстан среди российских туристов по сравнению с летом прошлого года резко вырос. Также отмечалось, что средняя стоимость билетов из России в республику составила 160457 тенге (20,4 тысячи рублей).

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Дарья Рыбак
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