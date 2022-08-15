Россияне скупили билеты на самолет в одну соседнюю страну

Aviasales.kz: спрос среди россиян на билеты в Казахстан вырос на 95 процентов

В 2022 году спрос на полеты в Казахстан среди российских туристов по сравнению с летом прошлого года резко вырос. Об этом стало известно из исследования сервиса Aviasales.kz, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что россияне лидируют в рейтинге покупок и поисков билетов на самолет в Казахстан. Так, отечественные туристы начали интересоваться перелетами в соседнюю республику на 95 процентов чаще (в основном с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска). Среди немцев спрос вырос на 85 процентов, турков — на 43 процента, белорусов — на 60 процентов.

«Средняя стоимость билетов из России в Казахстан на лето 2022 составляет 160457 тенге (20,4 тысячи рублей), в прошлом году в аналогичное время цена была на 32 процента ниже», — заметили еще одну особенность в Aviasales.kz.

По мнению аналитиков, на осень также наблюдается положительный тренд роста спроса к полетам в Казахстан среди иностранцев. Так, в лидеры по уровню интереса снова вошли Россия, Турция, Германия, а также Грузия, Узбекистан, Белоруссия и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что самыми популярными странами для отдыха у россиян в августе стали ЮАР и Индия — доля бронирований по этим направлениям возросла в два раза. Также на 71 процент чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, на 67 процентов ― в Таиланд.