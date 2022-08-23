Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес и восхитила фанатов

33-летняя модель Эльза Хоск снялась топлес в белой юбке и восхитила фанатов

Фото: @hoskelsa

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя манекенщица позировала на фоне камней в белой юбке и с повязкой на голове, прикрывая одной рукой обнаженную грудь. «Небольшой смешанный альбом из европейского лета», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 130 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Ангел во плоти», «Какая красивая кожа», «Ты выглядишь, как существо из другой галактики», «У тебя такие красивые глаза», «Натуральная красота», — высказывались они.

В июле Эльза Хоск показала откровенные фото и взволновала подписчиков. На опубликованном снимке модель позировала у побеленной стены, в углублении которой находилась кровать. При этом для съемки девушка надела прозрачный слитный купальник, украшенный узором из мелких цветов розового и оранжевого оттенков. Кроме того, образ дополнило украшение из малиновых лепестков, расположенное в районе уха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Депутат Рады предложил воровать российский газ и продавать его в Европу
Мужа Натальи Вовк обнаружили на «Миротворце»
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Учительница попала под суд за сексуальные отношения с 14-летним подростком
Экономист рассказал о способе сэкономить на ипотеке для одной категории россиян
Будущее Crocs после смены оператора в России оценили
Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес и восхитила фанатов
Опубликован детализированный снимок Юпитера от телескопа Уэбба
Ценам на газ в Европе предрекли рост выше 3000 долларов в сентябре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.