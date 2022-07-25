Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в прозрачном купальнике

33-летняя модель Эльза Хоск показала откровенные фото в прозрачном купальнике

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск показала откровенные фото в прозрачном купальнике. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 33-летняя манекенщица позировала у побеленной стены, в углублении которой находилась кровать. «Волшебная маленькая спальня», — подписала она публикацию. При этом для съемки девушка надела прозрачный купальник, украшенный узором из мелких цветов розового и оранжевого оттенков. Кроме того, образ дополнило украшение из малиновых лепестков, расположенное в районе уха.

Фото набрали более 233 тысяч лайков. Пользователи в комментариях восхитились внешностью модели, сделав ей комплименты. «Ангел», «Красавица», «Королева фей», «Чистое совершенство, ты бесконечно прекрасна», «Самая красивая женщина в мире», — отметили они.

В сентябре 2021 года Хоск поделилась откровенным фото с ребенком и столкнулась с критикой в соцсетях. Манекенщица опубликовала снимок, на котором она в обнаженном виде позирует напротив окна спиной к фотографу, держа на руках маленькую дочь Тууликки.