Модель обвинили в педофилии за фото в обнаженном виде с ребенком

Бывшая модель Victoria's Secret Эльза Хоск (Elsa Hosk) поделилась откровенным фото с ребенком и столкнулась с критикой в соцсетях. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

32-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором она в обнаженном виде позирует напротив окна спиной к фотографу, держа на руках маленькую дочь Тууликки (Tuulikki).

Один из подписчиков не оценил пост Хоск и обвинил ее в педофилии. Он также заявил, что отправил жалобу сотрудникам Instagram из соображений безопасности ребенка.

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Большинство фанатов согласились с мнением юзера, о чем принялись писать в комментариях. «Эльза, я не хочу тебя стыдить, но не следует выставлять такие фото», «Дорогая, вокруг много психов, зачем привлекать их внимание?», «Тебе должно быть стыдно за такие кадры, Эльза!» — отмечали они.

Знаменитость, в свою очередь, дала отпор поклонникам, опубликовав Instagram-сторис в ответ на их высказывания. «Публикация такого фото — это не порнография, а обычное дело. Женщины во всем мире ходят голыми при своих детях. Если кто-то увидел в этом подобный подтекст — это его проблемы, а не мои, — объяснила Хоск. — Быть обнаженной с дочкой — для меня это прекрасное чувство. Я не боюсь незнакомцев».

В апреле Эльза Хоск покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам. По ее словам, пост вызвал негативную реакцию среди мужской аудитории: они начали писать ей оскорбления в личные сообщения. «Интересно, почему настолько обычный и естественный процесс вас может оскорблять? Грудь буквально существует для того, чтобы мы могли кормить наших детей», — подчеркнула она.