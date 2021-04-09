Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам

Бывшая модель Victoria's Secret Эльза Хоск (Elsa Hosk) покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам. Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис.

Знаменитость разместила в соцсети снимок, на котором запечатлела процесс кормления своей семинедельной дочери Тууликки (Tuulikki). По ее словам, пост вызвал негативную реакцию среди мужской аудитории: они начали писать ей оскорбления в личные сообщения.

Манекенщица, столкнувшаяся с критикой, решила высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации. «Я даже не могу сосчитать, сколько гневных писем я получаю от обиженных мужчин. Интересно, почему настолько обычный и естественный процесс вас может оскорблять? Грудь буквально существует для того, чтобы мы могли кормить наших детей», — высказалась она.

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Пользователи поддержали Хоск в комментариях под снимком. «Мне нравится, что вы поддерживаете грудное кормление», «Такой милый ребенок! Мне нравится ваша уверенность в себе! Продолжайте в том же духе!», «Вы вдохновляете многих женщин по всему миру! Это прекрасно!», «Я рада, что модели пропагандируют кормление грудью», — писали юзеры.

Ранее в апреле Эмили Ратаковски одела сына в боди люксового бренда и покормила грудью на камеру. На фото 29-летняя манекенщица держит на руках сына Сильвестра-Аполло и кормит его, сидя на стуле. Знаменитость была одета в красный костюм в клетку, состоящий из юбки и жилета, который она спустила, чтобы покормить ребенка.

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