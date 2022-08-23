Европе предрекли неизбежный кризис из-за конфликта на Украине

Reuters: конфликт на Украине развеял постпандемическую эйфорию Европы

Европейские страны лишились «звездного года» из-за конфликта на Украине, а надвигающаяся экономическая рецессия развеяла постпандемическую эйфорию. Об этом в статье для агентства Reuters пишет Балаж Кораньи.

«Постпандемическая эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным», — считает обозреватель.

Кораньи предрек усиление кризисных процессов в Европе при сокращении Россией экспорта энергоносителей. Автор отмечает, что инфляция в зоне евро, составляющая 9 процентов, уже находится на уровне, «невиданном за полвека». «Она подрывает покупательную способность из-за лишних денег, которые расходуются на бензин, природный газ и основные продукты питания», — указал он.

Обозреватель обратил внимание на цену, которую европейские страны платят за энергетическую независимость. Так, обычные граждане столкнутся с проблемами отопления домов и офисов, а также с высокой стоимостью энергии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей альянса сообщил, что в Европейском союзе (ЕС) и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии. Чиновники также опасаются, что западная стратегия вооружения Киева становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы — «войной без четкой конечной точки».