В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине

CNN: в ЕС и НАТО опасаются краха консенсуса по вопросу поддержки Украины

В Европейском союзе (ЕС) и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей альянса.

«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — заявил один из европейских дипломатов.

Чиновники также опасаются, что западная стратегия вооружения Киева становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы — «войной без четкой конечной точки». «Поначалу реакция Запада была жестче, чем Россия ожидала. Тактически Кремль ошибся во многом. С политической точки зрения было довольно легко сплотиться вокруг Украины и обосновать пожертвование оружия и денег», — сказал CNN представитель НАТО.

Однако, по словам источника, со временем появилась необходимость отправлять на Украину более сложные виды оружия, требующие более эффективной подготовки. «Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться», — сказал источник в альянсе.

Представитель военного блока также обратил внимание, что в начале боевых действий было легко присоединиться к «антипутинской подножке», но сейчас конфликт находится в скучной стадии с точки зрения стратегии.

Ранее о расколе в НАТО и ЕС заявил глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский. «Украине будет требоваться все большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнеров, и значение лидерской роли США лишь растет, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние», — заключил он.