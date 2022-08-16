В Польше заявили о расколе в НАТО и ЕС из-за Украины

Польский политолог Шелиговский заявил о расколе США с ФРГ, Францией и Италией из-за Киева

На данный момент между странами-членами НАТО и ЕС растет раскол из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский, передает RT.

По мнению политолога, противоречия между странами Запада по Украине продолжат нарастать. Он предрек, что желанию США продолжать поддерживать Киев в боевых действиях начнут противостоять ФРГ, Франция и Италия.