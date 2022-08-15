В США заявили о планах Вашингтона отвлечь внимание России от Украины

Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон отвлекает внимание России с Украины на другие регионы

США стремятся разжечь как можно больше конфликтов в разных регионах, чтобы переключить внимание России с обстановки на Украине. Об этом заявил бывший офицер американской разведки и инспектор по вооружениям Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По мнению экс-военного, в Вашингтоне осознают, что украинский кризис развивается не по первоначальному сценарию, а потому вынуждены «создавать хаос» в других потенциально взрывоопасных точках Европы — например, в Косово. Задача США состоит в том, чтобы осложнить российскую спецоперацию, которая при изменении геополитической обстановки будет вынуждена корректировать свои планы.

«Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков», — заключил он.

Ранее Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден может повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского. По его словам, поставки оружия на Украину являются огромным рычагом давления на Киев. «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — выразил мнение экс-разведчик.