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Разведчик США заявил о способности Байдена остановить Зеленского одним звонком

Бывший американский разведчик Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в разговоре с Russia Today заявил, что президент США Джо Байден может повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского.

По его словам, поставки оружия на Украину являются огромным рычагом давления на Киев. «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — выразил мнение экс-разведчик.

Риттер отметил, что при желании Вашингтон мог бы остановить Вооруженные силы Украины от любого неоправданного или опасного решения. В качестве примера он привел Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Однако, по мнению экс-офицера разведки, Запад не только не планирует останавливать кризис, но и отказывается критиковать Киев.

Ранее Скотт Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец. «Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал он.

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Марина Совина
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