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Американский разведчик предсказал Зеленскому трагический конец

Экс-офицер американской разведки Риттер предсказал президенту Зеленскому трагический конец

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — считает Риттер. Он добавил, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан.

Также экс-разведчик отметил, что лидеры Запада перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи. «Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — заявил он.

Как считает Риттер, в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.

Ранее Риттер заявил, что России удалось одержать политическую, экономическую и военную победы над Западом. Военный подчеркнул, что Москва побеждает на всех фронтах.

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Марина Совина
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