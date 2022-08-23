Российскому рублю спрогнозировали возможный «фальстарт»

Аналитик ПСБ Жильников заявил, что рубль снижают спекулянты, однако он должен укрепляться

Российский рубль ожидает возможный «фальстарт». Такой прогноз сделал главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Его слова приводит агентство «Прайм».

Укрепления иностранной валюты сейчас ждать не стоит, так как сильных факторов, влияющих на рост, пока нет. При этом на рынке становится все больше тех, кто специально снижает курс рубля, считает он. Такие спекулянты работают на фоне новостей о скором старте «модифицированного бюджетного правила». Медиа сообщают, что решение должно быть вынесено в сентябре, однако пока этого нет, отметил Жильников.

В нынешней неделе есть ключевой фактор, который влияет, наоборот, на укрепление рубля. По словам аналитика ПСБ, это активизация экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат, которые завершатся 25 августа. Жильников заявил, что сейчас паритет от спроса и предложения на доллар находится на отметке 60 рублей. Также экспортеры, как предполагается, расширят навес предложения долларов, «дополнительно вливая порядка 300 миллионов долларов ежедневно вплоть до окончания налоговых выплат».

Таким образом, на фоне всего происходящего диапазоном на текущую неделю при высоких ценах на энергоносители является коридор 58-60 рублей с ориентиром по нижней границе, сказал аналитик. При этом он добавил, что в сентябре картина может заметно поменяться. «Старт модифицированного бюджетного правила, снижение цен на нефть, а также восстановление импорта в России могут позволить вытолкнуть доллар в более благоприятные для бюджета РФ значения», — заключил специалист.

В июле стали известны параметры модифицированного бюджетного правила: при расчете базовых доходов от нефтегазовой отрасли Минфин России предлагает ориентироваться на сумму отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Такая концепция ведомства должны позволить ослабить курс на 10-20 рублей. Анонсирование планов по стабилизации начало сказываться на российском рубле почти сразу.