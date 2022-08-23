Подсчитана доля отечественных модных брендов на рынке России к 2030 году
Эксперт Баженов заявил, что российские модные бренды займут половину рынка к 2030 году
Руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов подсчитал долю отечественных модных брендов на рынке России к 2030 году. Его слова передает РИА Новости.
По прогнозу Баженова, российские производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, их доля составит 1,3 триллиона рублей.