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Подсчитана доля отечественных модных брендов на рынке России к 2030 году

Эксперт Баженов заявил, что российские модные бренды займут половину рынка к 2030 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов подсчитал долю отечественных модных брендов на рынке России к 2030 году. Его слова передает РИА Новости.

По прогнозу Баженова, российские производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, их доля составит 1,3 триллиона рублей.

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Марина Совина
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