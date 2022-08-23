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Рэпер Fetty Wap признал вину по делу о распространении наркотиков

Рэпер Fetty Wap признал вину по делу в распространении более 100 килограммов наркотиков

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский рэпер, певец и автор песен Уилли Джуниор Максвелл II, известный по псевдониму Fetty Wap, признал себя виновным по обвинению в хранении и распространении более 100 килограммов наркотиков. Об этом сообщает NY Times.

Максвелл рассказал, что действительно находился в сговоре с бандой наркоторговцев Лонг-Айленда. «Я договорился с другими людьми о распространении кокаина. Я знал, что эти действия были незаконными», — признался он во время заседания.

По законам США, Максвеллу может грозить тюремное заключение сроком от пяти до 40 лет. После суда адвокат артиста заявила, что он не соглашался в сотрудничестве с властями.

Рэпер Fetty Wap был арестован 28 октября 2021 года перед выступлением на музыкальном фестивале Rolling Loud в Нью-Йорке. Вместе с другими преступниками он обвиняется в распространении более 100 килограммов наркотиков через Лонг-Айленд и Нью-Джерси. Уточняется, что транспортировка запрещенных веществ была совершена в период с июня 2019 по июнь 2020 года.

Ранее стало известно, что рэпер A$AP Rocky отказался признавать вину в стрельбе по бывшему коллеге.

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Дениза Мацаева
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