В Киеве объяснили необходимость новых поставок HIMARS

Советник Зеленского заявил, что еще 50 систем HIMARS способны изменить ход конфликта

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 50 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS способна изменить ход боевых действий, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

«Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов плюс боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны», — высказался Подоляк.

19 августа стало известно о новом пакете военной помощи США Украине стоимостью до 775 миллионов долларов. В этот раз Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin.