Рыбакам в российском регионе предложили по-новому пересчитывать улов
Рыбакам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предложили пересчитывать улов с использованием IT-технологий. О новом способе сообщил портал «Вести-Ямал».
По данным издания, на Аксарковском рыбопромысловом предприятии уже начали тестировать информационную систему. Так, на судно «Гиппократ», а также на бударках рыбаков, ящиках и в приемных пунктах на берегу установили «Цифровой учет водных биоресурсов».
Кроме того, специальные датчики и метки, весы с WI-FI передачей данных и видеокамеры позволят рыбакам в российском регионе не только определять данные об объемах улова, но и следить за промысловой статистикой.
Ранее рыбаки в Ульяновской области поймали 2,5-метрового сома весом 104 килограмма. Чтобы затащить добычу в лодку, рыбакам понадобилось полчаса.