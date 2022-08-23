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Рыбакам в российском регионе предложили по-новому пересчитывать улов

«Вести-Ямал»: рыбакам в ЯНАО предложили пересчитывать улов с использованием IT-технологий

Кадр: Вести Ямал

Рыбакам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предложили пересчитывать улов с использованием IT-технологий. О новом способе сообщил портал «Вести-Ямал».

По данным издания, на Аксарковском рыбопромысловом предприятии уже начали тестировать информационную систему. Так, на судно «Гиппократ», а также на бударках рыбаков, ящиках и в приемных пунктах на берегу установили «Цифровой учет водных биоресурсов».

Кроме того, специальные датчики и метки, весы с WI-FI передачей данных и видеокамеры позволят рыбакам в российском регионе не только определять данные об объемах улова, но и следить за промысловой статистикой.

Ранее рыбаки в Ульяновской области поймали 2,5-метрового сома весом 104 килограмма. Чтобы затащить добычу в лодку, рыбакам понадобилось полчаса.

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Анна Щербакова
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