Российские рыбаки поймали 2,5-метрового сома весом 104 килограмма

Рыбаки в Ульяновской области поймали 2,5-метрового сома весом 104 килограмма

Жители Ульяновской области поймали сома весом 104 килограмма. Об этом сообщает «Улправда».

Длина рыбы составила 2 метра и 45 сантиметров, о ее поимке рассказал один из рыбаков Павел Жуков. «Мы с моим другом Алексеем Зайцевым поймали сома сегодня ночью на Волге. Погода была отвратительная — холодная и ветреная. Кроме нас никто не отважился выйти на открытую воду на лодке. И, честно говоря, поначалу и мы хотели вернуться на берег. Тем более что поклевок долгое время не было вообще. И только начали сворачивать снасти, поклевка! Почти сразу поняли, что будет улов. Только не думали что такой большой! Когда подтащили к лодке, думали килограммов на 50, но ошиблись в два раза! Сом действительно огромный — два метра 45 сантиметров в длину и весом 104 кило», — поделился он.

Чтобы затащить рыбу в лодку, рыбакам понадобилось полчаса. Сом напоследок укусил Зайцева за руку до крови. «Сопротивлялся сом отчаянно. Однажды так рванул в глубину, что фрикционная катушка на спиннинге чуть не задымилась. Но потом всплыл на поверхность, глотнул воздуха и ослаб. Вот тут-то мы его и затащили в лодку», — рассказал Жуков.

Координаты места, где попался такой улов, рыбак раскрывать отказался. По его словам, он сделает из сома уху.